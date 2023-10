Vanoli e il senso (relativo) della storia

Allo Stabat Mater dell’Archiginnasio, il Festival Dialoghi di Pandora Rivista ospita oggi alle 18,30 lo storico Alessandro Vanoli per la lezione ’Non mi ricordo le date! La linea del tempo e il senso della storia’.

Vanoli, la lezione parte dal suo nuovo libro pubblicato da Treccani. Racconterà che uso fare della storia?

"Partirò analizzando che cosa ci ricordiamo noi della storia e cioè qual è la nostra idea di tempo e la nostra idea di ricordo, anche scolastico, della linea del tempo. Delle cose importanti messe in fila, anche per ordine cronologico. Che cosa viene in mente davanti a una domanda a bruciapelo? Sumeri, egiziani, greci… Mi ha divertito, mentre lo chiedevo in giro, pubblicando la domanda su Facebook e Instagram. Successivamente ragionerò sul senso della storia, perché è vero che non è solo un problema di date, ma è un problema di dubbio, del dubitare su ciò che ci ha lasciato il passato, cosa che si può fare con strumenti seri. Poi mi occuperò di ragionare su quello che è rimasto di tutto questo, cosa è accaduto nella storia negli ultimi decenni".

Perché è ricorso ai social?

"La premessa sta nella genesi del libro. Da una parte nasce da una riflessione che ho fatto per tantissimi anni, cominciata forse quando ho lasciato l’università per dedicarmi al mestiere di storico e scrittore che è una cosa un po’ velleitaria ma in realtà richiede un’altra visione delle cose. Dall’altra parte nasce dalla domanda esplicita che mi ha fatto il curatore della collana, un caro amico e strepitoso scrittore, Paolo Di Paolo, che mi ha proposto di lavorare a questo tema, all’interno di una collana che voleva riflettere non tanto sulle cose da imparare, quanto su che cosa ci è rimasto delle cose che abbiamo imparato negli anni di scuola o di formazione. Insomma, di quelle cose che si sono sedimentate e che pensiamo di sapere. A questo punto ho iniziato a ragionare sulla linea del tempo e ho cercato se ci fossero degli studi, ma non c’erano. Quindi per fare statistica, un’idea sulla linea del tempo ce l’avevo comunque, dopo anni di insegnamento, ho deciso di usare i social".

Ha chiesto ai suoi follower i dieci ricordi più vividi della storia: quali sono stati i più gettonati?

"Il risultato è strepitoso perché ho più o meno 500 risposte e che non dico che sia scientifica ma insomma, corrisponde più o meno all’85%, con piccole sbavature. I più gettonati sono stati Egizi, i Greci, i Romani a misura variabile, magari citano Giulio Cesare, poi il Medioevo è sempre una cosa complicata perché nessuno lo colloca, ma dentro ci sono Carlo Magno, i Comuni, il Feudalesimo… che tira da morire. Poi il 1492 che curiosamente è l’unica data che ti citano. Ecco, da qui scatta la riflessione: perché ci ricordiamo questo e non altro? E poi la domanda più importante: che cosa manca alla linea del tempo? Perché è evidente che si sia costruita diventando italocentrica e che non si sappia niente di tante altre cose".