Vapitaly e sigarette elettroniche. Il salone trasloca in Fiera

Vapitaly ha una nuova casa. Dopo otto anni a Verona, il primo salone nazionale dedicato al ‘vaping’ e alle sigarette elettroniche sbarca a BolognaFiere, dove rimarrà almeno per i prossimi tre anni. La nona edizione, che si terrà da sabato a lunedì nel padiglione 18, conterà 50 aziende espositrici, di cui un quarto straniere, e oltre 100 brand. Un’occasione unica per rimanere aggiornati sulle novità di un settore "in costante crescita", potenziata da convegni e incontri che si svolgeranno in un’area di 12mila metri quadrati. La centralità e la posizione della sede bolognese sulle rotte nazionali e internazionali sono state fattori determinanti per la scelta della nuova ‘venue’.

Ma Vapitaly non è la prima fiera che fa le valigie e trasloca sotto le Due Torri. "Sono tante le realtà che si sono trasferite. Da Mecspe in poi – riavvolge il nastro il ceo di BolognaFiere, Antonio Bruzzone – abbiamo avuto la credibilità di portare qui anche altre fiere. Come Refrigera da Piacenza, Play di recente da Modena, We Make Future da Rimini. Poi Asphaltica da Verona, Auto e Moto d’Epoca e Guitar Show da Padova, assieme a Eufonica".

La new entry è pronta a guardare verso i prossimi obiettivi: "Vapitaly è diventata la più importante fiera italiana del comparto e una delle maggiori a livello internazionale – spiega il presidente della manifestazione Mosè Giacomello –. Un’opportunità di crescita e di incontro con un nuovo pubblico e una rinnovata versione".

Sabato e domenica, le porte si apriranno dalle 10 alle 18 per i visitatori maggiorenni, mentre lunedì sarà riservato agli operatori del settore. Al centro della giornata di domenica è previsto un convegno di CoEHAR, Centro di Ricerca internazionale per la Riduzione del danno da fumo, con un focus sulle ultime evidenze scientifiche. Novità della nona edizione, inoltre, sarà uno store per la vendita al pubblico dei prodotti esposti, dai device ai liquidi e aromi. "Accogliere a Bologna una manifestazione leader come Vapitaly – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore Confcommercio Ascom – rafforza il ruolo strategico della nostra città nel panorama fieristico".

g. d. c.