Varese convalescente. Battere Sassari puo essere la cura

Dopo il risveglio di Fiba Europe Cup, alle ore 19 sarà confronto numero 35 tra la Pallacanestro Varese e la Dinamo Sassari. I sardi arrivano in Lombardia in una fase disperata della loro stagione, con Eimantas Bendzius ai box e un nuovo centro, l’ex Verona Smith, visto il grave infortunio di Ousmane Diop. Per Varese una sfida da non fallire per evitare di rendere davvero pericolante la classifica in una settimana che ha portato alla rottura, o quasi, con il gruppo Pelligra. "La vittoria contro Tbilisi è stata fondamentale per il morale, per il gruppo, anche perché dopo il ko a Venezia siamo tornati a Varese ancora più carichi e con tanta voglia di riscatto - il commento di Matteo LIbrizzi - È stato un successo importante". Ora testa a Sassari: "Una squadra tosta ed è composta da ottimi giocatori; anche loro, come noi, non stanno vivendo un periodo semplice in campionato. Per questo dovremo essere bravi". A.L.M.