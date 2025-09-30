Varesi: "Il passato in Italia non passa mai"

Una nuova indagine per il commissario Soneri, questa volta a Lago Santo, nido di falco a 1500 metri sull’Appennino parmense. Luogo che dà anche il titolo al nuovo romanzo di Valerio Varesi, edito da Mondadori. Tutto comincia con una denuncia anonima: è stato trovato un cadavere, il volto irriconoscibile. Soneri sospetta che si tratti di Gianrico Bonaccorsi, un insegnante di filosofia in pensione, ben noto nel mondo dell’ultradestra locale. Oggi alle 18 in Salaborsa, l’autore parla di Lago santo. Un’indagine del commissario Soneri con Patrick Fogli e Monica Pedretti.

Varesi, come nasce l’idea di ambientare il romanzo a Lago Santo?

"Sono particolarmente affezionato a questi luoghi. Racconto spesso il Po, la città di Parma e l’Appennino, dove sono tornato ad abitare. Per me è un vero e proprio ‘luogo dell’anima’. Nei miei romanzi non è mai solo uno sfondo: è un personaggio a tutti gli effetti, un contenitore di storie".

Anche in questo romanzo il mistero sembra ruotare più attorno alla memoria e all’oblio che al crimine in sé…?

"In ’Lago santo’ colgo l’occasione per raccontare una mentalità, un estremismo di destra che ritorna, sotto forme diverse ma inquietantemente familiari. Parlo di gruppi come CasaPound, Forza Nuova… Quindi sì, la memoria è centrale, come l’idea è che il passato non sia mai davvero passato in questo Paese. Riemerge, si trasforma, ma resta lì, sotto traccia".

Qual è oggi il rischio più grande per la democrazia?

"Il rischio maggiore è quello di un lento scivolamento verso una ‘democratura’. L’esempio più clamoroso è quello degli Stati Uniti di Donald Trump. Quando un presidente può telefonare a una rete televisiva per chiedere di cancellare un programma che lo infastidisce, siamo già su una brutta strada".

L’Italia a che punto è?

"In Italia stiamo cominciando a vedere personaggi simili, uno è Roberto Vannacci. Nel mio romanzo, la figura centrale è un professore di filosofia che ammira Friedrich Nietzsche, Julius Evola, Italo Balbo e tutta una mitologia di destra che affascina ancora alcuni ambienti. È una punta estrema, certo, però dietro c’è un movimento che inequivocabilmente spinge verso una deriva autoritaria".

Un suo romanzo che riscriverebbe?

"Sicuramente i primi, erano delle ‘prove tecniche di trasmissione’. Avevo appena abbozzato Soneri, non sapevo sarebbe diventato un personaggio seriale. Ora invece è strutturato, anche grazie alla tv, con le 14 puntate di Nebbie e delitti su Rai 2. Quando scrivo altro, i lettori mi chiedono: ‘Quando torna Soneri?’. Segno di un legame affettivo che si è creato".

Qual è il libro di Soneri a cui si sente più affezionato?

"Sono tutti ‘figli miei’, ma se dovessi dirne uno, sceglierei Il fiume delle nebbie. Non tanto per un motivo narrativo, quanto per gratitudine. È stato il primo romanzo a essere pubblicato da una grande casa editrice (il gruppo Frassinelli/Mondadori). Andò allo Strega, fu tradotto all’estero e fu il primo a uscire in Francia".

Ha mai pensato di chiudere il ciclo del commissario Soneri?

"Per ora no. Quando comincerà a ‘girare in ciabatte per casa’, mi darà fastidio e allora sarà il momento di lasciarlo andare".