Variante, cantieri all’ultimo miglio nei paesi

Le opere compensative della Variante di valico, dopo anni di ritardi e intoppi burocratici, sono finalmente avviate sul rettilineo finale e dovrebbero concludersi in meno di due anni. I lavori sono in corso a Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro e, spiega l’Unione dell’Appennino in una nota, sono tra le più importanti opere strategiche in attuazione nei due Comuni, la cui realizzazione è in capo a Società Autostrade in quanto rientranti nelle ultime opere legate alla realizzazione della Variante.

Si tratta di interventi diversificati e complessi, per un totale di circa 38 milioni di euro, e la data di fine lavori è febbraio 2027. Dal recupero ambientale dei cantieri di Sparvo, Molino di Setta e Ca’ Nova, alla sistemazione di movimenti franosi nel versante di San Benedetto; dalla riqualificazione nei borghi di Badia, Piano del Voglio e Montefredente agli interventi sulle strade. E sono proprio le strade a farla da padrone, con l’adeguamento dei tratti Ca’ Nova-Serrucce e Ca’ Nova-Ca’ Brusori, a San Benedetto Val di Sambro, e la realizzazione ex novo del collegamento da Badia a Sparvo, a Castiglione dei Pepoli.

Soddisfazione fra i sindaci di Castiglione e San Benedetto, che dal 2014 hanno iniziato a lavorare assieme per raggiungere questo importante traguardo. "Il rapporto tra Autostrade e il territorio è ormai decennale e, nonostante le opere realizzate e da realizzare siano caratterizzate da iter burocratici estremamente complessi, l’interlocuzione con la Società è sempre stata molto positiva – dichiara Tommaso Tarabusi, primo cittadino di Castiglione –. I cantieri che interessano il nostro Appennino e che devono essere ultimati sono estremamente importanti e i prossimi anni saranno cruciali per ultimare in modo organico tutte le opere che non solo hanno modificato il tessuto urbano, ma hanno rappresentato interventi di contrasto al dissesto idrogeologico in una realtà estremamente fragile".

Esprime il suo apprezzamento anche il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni: "Siamo soddisfatti della comunicazione ricevuta da Autostrade che identifica la fine di questi lavori. Si tratta infatti di un programma di interventi strategico e molto diffuso, progettato negli anni di concerto con le due istituzioni locali per contribuire al miglioramento della viabilità cittadina e dell’assetto idrogeologico, nonché urbanistico, del territorio. Si tratta di opere che consentiranno di mettere in sicurezza i versanti, di migliorare i collegamenti grazie a due nuove infrastrutture utili soprattutto per i pendolari e per le attività, nonché di accrescere la qualità urbana nelle frazioni".

Questi mesi estivi sono stati sfruttati dai Comuni e Società Autostrade per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri. A Castiglione, si sono conclusi i lavori sulle barriere di sicurezza dei ponti storici, Ca’ di Landino, Cipolli e Malpasso, e del marciapiede di via del Casello, mentre si sta per provvedere al rifacimento degli asfalti. Sono inoltre in fase conclusiva, fra le altre cose, le attività di risoluzione delle interferenze presenti nell’area interessata alla realizzazione del nuovo ponte sul torrente Gambellato, la cui costruzione si avvierà nel prossimo autunno, con conclusione prevista per la fine del 2026. Nel territorio di San Benedetto proseguono le attività di adeguamento dei 5,5 km della strada che collega le località di Ca’ Nova e Serrucce, e del collegamento tra Ca’ Nova e Ca’ Brusori, oltre alla realizzazione dell’area a Montefredente destinata a parco urbano. Si conferma inoltre la realizzazione dell’adeguamento dei marciapiedi a Pian del Voglio.