Variante di valico, ultimo atto Partono le opere compensative

Partono i cantieri delle opere compensative della Variante di valico. Si è concluso infatti positivamente, fa sapere una nota di Autostrade, l’iter di consegna dei lavori relativi alle opere del Prevam, Progetto di Restauro e Valorizzazione Ambientale connesso alla Variante, da realizzare nei territori dei comuni di San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli. Dal mese di gennaio Autostrade per l’Italia avvierà infatti le attività propedeutiche per il programma di interventi, del valore complessivo di circa 28 milioni di euro, progettato di concerto con le istituzioni locali per contribuire al miglioramento della viabilità cittadina e dell’assetto paesaggistico.

Nel comune di Castiglione dei Pepoli, il progetto prevede la realizzazione della nuova strada che collegherà la stazione di Badia alla località di Sparvo, la sistemazione di un movimento franoso, oltre alla realizzazione di opere di arredo urbano sempre a Badia. A partire dal mese di gennaio, inoltre, nello stesso territorio saranno avviate ulteriori opere previste nell’ambito del progetto Prevam, del valore di circa 2,7 milioni di euro. Tra queste, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e il miglioramento di alcune strade. Nel territorio di San Benedetto si apriranno, tra gli altri, cantieri per il miglioramento della viabilità urbana in alcuni tratti delle Sp 60 e Sp 61 a Pian del Voglio, per la sistemazione di due movimenti franosi e la realizzazione di due nuove aree urbane nella frazione di Montefredente. Le opere saranno avviate nei primi mesi del 2023 per una durata complessiva di circa due anni.

"Una buona notizia per due Comuni importanti del nostro Appennino. Questi lavori, attesi da tempo, potranno portare benefici sia allo sviluppo delle imprese, sia alla viabilità cittadina in termini di sicurezza e fluidità del traffico veicolare", dichiara Andrea Corsini, assessore regionale alla Mobilità. "Quello dell’avvio dei lavori è un risultato molto importante per i nostri comuni, al quale sia io che Fabbri abbiamo dedicato praticamente due mandati amministrativi", sottolinea Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto. "Il territorio aspettava questo momento da tantissimi anni. È stato un iter lunghissimo e molto complesso, ma non nascondo la soddisfazione per essere riusciti ad arrivare fino a qui", dice Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli. "Siamo contenti di poter finalmente dare il via a questo programma di interventi che potrà portare benefici tangibili ai cittadini e al territorio", dichiara Luca Fontana, Direttore Nuove Opere di Autostrade per l’Italia.