Variante di valico, operaio morto sepolto dal terreno durante i lavori

Bologna, 16 dicembre 2023 – Un operaio è morto stamattina poco dopo le 10 in uno scavo di un cantiere della A1 Variante di Valico, in località Pian del Voglio, nel comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

La tragedia è avvenuta in via Setta.

L’uomo lavorava per una ditta che stava intervenendo per conto di Autostrade. Per realizzare delle tubature, erano state scavate trincee altre tre metri.

L’operaio è morto sepolto dal terreno che gli è crollato addosso. Invano i colleghi hanno provato ad estrarlo dalle zolle che gli erano cadute sopra. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ma quando è stato raggiunto purtroppo era già morto.

La vittima aveva 50 anni. L’uomo, sposato, era originario della provincia di Caserta.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco con l’autogru e l’elicottero, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Le indagini dell'incidente sono affidate all’Arma e alla Medicina del lavoro.