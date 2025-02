Variazione di bilancio, è polemica. L’opposizione: "Scelta tardiva"

"L’astensione sulla variazione di bilancio del Comune di Calderara è frutto di un attento studio dei documenti". A parlare sono i consiglieri comunali di opposizione Sara Nanetti, capogruppo del gruppo civico Calderara in Comune, e Matteo Murgia, capogruppo del gruppo consigliare Uniti per Calderara. Nei giorni scorsi nel consiglio comunale si è votata la variazione di bilancio affinché il Comune possa intercettare fondi Pnrr da investire su palestre e strade.

"Lo scorrimento della graduatoria per il finanziamento degli interventi di riqualificazione delle palestre Morello e Solimani – sottolineano i consiglieri comunali di opposizione – è stato formalizzato con decreto ministeriale il 14 novembre 2024. Nonostante la disponibilità dei fondi fosse nota già da allora, la delibera comunale per includere questi interventi nel piano dei lavori è stata approvata solo il 30 gennaio sorso. Questo ritardo di oltre due mesi, pone una significativa sfida alla possibilità di completare le opere entro la scadenza di marzo 2026, come richiesto dalle condizioni del finanziamento. Nel caso in cui i tempi non fossero rispettati, il Comune dovrebbe restituire le somme ricevute".

E aggiungono: "Riconoscendo l’importanza strategica delle opere finanziate e il loro impatto positivo sulla comunità, abbiamo scelto di astenerci durante la votazione, anziché esprimere un voto contrario o favorevole. Vogliamo supportare interventi che sono di rilevante interesse per il territorio. Ma al contempo segnaliamo i ritardi che spesso hanno accompagnato la gestione dei lavori pubblici da parte di questa amministrazione".

p. l. t.