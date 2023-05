Vasco Brondi festeggia i 15 anni di ’Canzoni da spiaggia deturpata’

Vasco Brondi stasera alle 21,30 al Tpo di via Casarini riaccende le Luci della Centrale Elettrica per festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album ’Canzoni da spiaggia deturpata’, un lavoro che ha segnato un vero spartiacque per la musica italiana indipendente. Un disco generazionale che ha cambiato le regole del gioco: un ragazzo poco più che ventenne, senza major discografiche ne curino la promozione, irrompe sulla scena musicale con dieci canzoni che conquistano l’attenzione e lo catapultano sulle copertine delle riviste musicali, alla vittoria della Targa Tenco come miglior opera prima e sui palchi dei club più importanti. Vasco Brondi sarà accompagnato sul palco da Andrea Cabeki Faccioli alle chitarre, Angelo Trabace alle tastiere e Niccolò Fornabaio alle percussioni.