Vasco, Morandi e Cremonini Fuori dall’incubo con la loro musica

Se vogliamo portare nel nuovo anno un ricordo indelebile di questo 2022, dopo più di trenta durissimi mesi all’insegna della pandemia, allora non ci sono dubbi su quali istantanee mettere in valigia. Sono tre, hanno tutte a che fare con la musica e condividono un elemento, di base: un palco. In un caso quello dell’Ariston di Sanremo, negli altri due quello dell’Autodromo di Imola. E, infine, hanno in comune un altro, determinante, dettaglio: sono firmate da alcuni dei migliori cittadini delle Due Torri. Che con il loro talento, la loro passione e la loro energia ci hanno indicato una strada possibile, e reale, per la rinascita dall’incubo in cui ci aveva fatto piombare il Covid-19.

Per questo possiamo dire che Vasco Rossi, Gianni Morandi e Cesare Cremonini sono stati i personaggi che, più di tutti, hanno segnato questo 2022 ‘made in Bo’. Ognuno a suo modo, tutti con un unico risultato, consapevole o meno: dimostrare con i fatti, e non solo grazie a uno streaming su Spotify, che davvero la musica può cambiare il mondo. Il nostro mondo, almeno. Quello che fino a dodici mesi fa era costretto a stare rinchiuso tra quattro mura, sotto la ghigliottina del coprifuoco e dei cenoni contingentati (solo con gli ‘affetti stabili’, ricordate?), e che grazie alle loro note è tornato a riempire gli stadi, gli autodromi, le strade. Mai come questa volta la musica è stata la chiave di volta della felicità. E mai come in questo 2022 Vasco, Gianni e Cesare sono stati i volti e i protagonisti di questa rinascita così attesa.

Riavvolgendo il nastro delle emozioni, la prima tappa è a inizio febbraio. Sul palco dell’Ariston Morandi incanta il pubblico con la sua ‘Apri tutte le porte’, domina la serata dei duetti nel Medley che lo vede scatenato al fianco di Jovanotti e, nella serata conclusiva, conquista un terzo posto che è molto più di una medaglia di bronzo. È la sua rivincita dopo un periodo difficile (l’incidente domestico che gli è costato un ricovero al Bufalini e una lunga riabilitazione alla mano destra), è la dimostrazione che se ci metti passione e ti sai rimettere in gioco, a qualsiasi età, nulla è precluso a priori. Due esempi? Il clamoroso successo delle sue partecipazioni estive al ‘Jova Beach Party’ e il tour che Morandi ha in programma nel 2023 con nove date in tutta Italia. Bologna compresa, ovviamente.

Tempo tre mesi e arriva la seconda scarica di adrenalina a dirci che sì, siamo qui e siamo vivi. Il 28 maggio Vasco torna a suonare all’Autodromo di Imola ed è, ancora una volta, un trionfo. Dopo avere scritto la storia nel 1998 (davanti a 120mila spettatori), nel 2001 (130mila paganti) e nel 2005 (presenti 150mila persone), Vasco fa poker: davanti a più di 82mila spettatori ci prende per mano e ci porta fuori dal periodo più buio della nostra recente esistenza. Con la promessa di continuare sulla stessa strada. Meno di un mese fa escono i biglietti per il tour del 2023 e le prime due date al Dall’Ara fanno subito il tutto esaurito in poche ore, costringendo gli organizzatori a fissarne subito altre due. Un secondo poker, per il Blasco, nello stadio di casa. Un po’ quello che è successo, questo autunno, a Cesare Cremonini: in estate la consacrazione a Imola davanti a più 75mila spettatori in un concerto che è diventato un album e poi un film e che gli è valso anche il Grifo d’oro del municipio imolese (dopo i pienoni a San Siro, Roma e Torino), in autunno un sold out storico sotto le Due Torri, con quattro date – tre in aggiunta alla prima iniziale – all’Unipol Arena.

Proprio nelle ore in cui si torna a parlare di tamponi, controlli alle frontiere, nuove varianti, è allora davvero meglio entrare nel 2023 con negli occhi le immagini di questa ultima, indimenticabile estate. Quella della musica di Vasco, Gianni e Cesare che ci ha fatto riassaporare la dolcezza della libertà.

Andrea Zanchi