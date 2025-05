Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in Cassazione per l’incidente del 2016

Bologna, 13 maggio 2025 – La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine sul procedimento a carico di Davide Rossi che non avrebbe procurato lesioni, né commesso omissione di soccorso nell’incidente avvenuto a Roma nel 2016. “Davide non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità”. E’ la chiosa di Vasco Rossi dopo la decisione della Corte, che, in conformità alla decisione della Corte d’Appello di Roma, ha archiviato ogni procedimento a carico di Rossi, attore e figlio della rockstar.

La fine dell’iter giudiziario

“Grazie alla magistratura giustizia è fatta – è lo sfogo di Davide Rossi - siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori, sono stato assolto. Sono molto contento, mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati”.

Papà Vasco

Alla notizia della completa assoluzione di suo figlio, Vasco ha commentato: “Contrariamente a ogni ed eventuale pensiero prevenuto nei suoi confronti, Davide è una brava persona e un padre affettuoso di quattro bambini. Vive con la sua compagna e conduce una vita semplice e onesta. Non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Comprendo le sue ferite ancora aperte di innocente messo alla gogna”.