Vasco Rossi: “Il ristorante dove vado sempre a Los Angeles non c’è più. Cercherò di dare una mano”

Bologna, 14 gennaio 2025 – “Il Moonshadows, ristorante dove andavo a pranzo spesso la domenica… non c’è più! Sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la prossima settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto! Nelle stories il gofund.me che hanno creato per aiutare i dipendenti e le loro famiglie”. Vasco Rossi (73 anni il prossimo 7 febbraio) ha condiviso sul suo Instagram la foto di com’era e la drammatica foto di com’è diventato il ristorante di Los Angeles da lui molto amato.

Vasco Rossi e ristorante (da Instagram)

Il rocker di Zocca, in provincia di Modena, ha comprato anni fa un’abitazione sulle colline di Hollywood, al nord della città colpita da vasti incendi. E ha rilanciato sui social la raccolta fondi per il Moonshadows Malibu, locale completamente distrutto dagli incendi che stanno assediando la popolosa città californiana. Blasco ha voluto mostrare la propria vicinanza al personale e ai residenti che stanno vivendo questi giorni terribili, con la minaccia dei roghi che prosegue ormai da una settimana. La raccolta fondi è arrivata a circa 50mila dollari, metà dell’obiettivo in poco tempo. Lo stesso post di Vasco è stato visualizzato e condiviso da tantissime persone. Il Moonshadows Malibu si trova proprio davanti all’Oceano Pacifico, ed è frequentato da persone comuni e celebrità. Era gestito da Rodolfo Costella e Alessandro Antoniazzi, entrambi trevigiani. Il cantautore era tra i clienti vip abituali durante i suoi soggiorni in California. Vasco Rossi ha lanciato un appello per aiutare il ristorante a risollevarsi; il locale è stato divorato dalle fiamme e adesso resta solo cenere. E Los Angeles purtroppo continua a bruciare. I venti proseguono a spingere le fiamme, e per oggi c’è l’allerta per una nuova 'esplosione del fuoco'. Il nuovo bilancio delle vittime parla di 25 morti e 26 dispersi nelle aree devastate dagli incendi. Danni per 250 miliardi di dollari. La polvere anti fiamme tinge di fucsia la metropoli, è l'effetto della sostanza che i canadair dei vigili del fuoco stanno spargendo per ritardare il propagarsi dei roghi. Secondo il Cal Fire (California Department of Forestry and Fire Protection), le cause degli incendi più grandi sono ancora oggetto di indagine. L’ambiente comunque sarebbe stato predisposto all'incendio; l’ufficio del National Weather Service di Los Angeles aveva di recente avvertito che la bassa umidità e i venti fino a 160 km/h in alcune aree potevano alimentare enormi incendi “con un comportamento di fuoco estremo”.