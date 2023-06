Vasco, stasera l’ultimo concerto al Dall’Ara Ecco i divieti di sosta e gli autobus deviati

Vasco questa sera saluta Bologna con il quarto sold out del Dall’Ara su altrettanti concerti. L’appuntamento con i 40mila fan attesi allo stadio è alle 21. Come per i tre show precedenti, in zona stadio – in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, piazza della Pace – sono previsti restrizioni al traffico e divieti di sosta.

Da sei ore e trenta minuti prima dell’inizio del concerto e fino a trenta minuti dopo il termine, è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in viale Gandhi, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat; i pullman potranno sostare in via Tadolini, via Cassini e via Sanzio. Il cimitero della Certosa anticiperà la chiusura alle ore 17.

Per quanto riguarda gli autobus, dalle 14 a fine servizio le linee 14, 21, 89 e 676 effettueranno deviazioni di percorso.

Dalle 13 di oggi, fino alle 5 di domani mattina, in tutta la zona vicina allo stadio sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro.