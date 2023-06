Vasco, superlavoro dei vigili Oltre 330 multe e 40 denunce

Superlavoro per la polizia locale durante i 4 concerti di Vasco Rossi al Dall’Ara: 404 agenti, coordinati da 41 ispettori, hanno elevato 242 multe per infrazioni del codice della strada, accompagnate da 141 rimozioni. Sono poi stati effettuati 60 sequestri penali, con 474 articoli sequestrati e 35 persone denunciate. In 7 sono state (ri)denunciati perché sorprese di nuovo in attività. I sequestri amministrativi sono stati 30 (2.000 pezzi sequestrati e 72 sanzioni per 210.000 euro). Gli interventi hanno riguardato commercio abusivo, bagarinaggio, ubriachezza molesta.