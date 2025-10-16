Vasco tra i bimbi del Rizzoli. Sorrisi, emozioni e gadget: "Un dono per i più piccoli"

Vasco Rossi, un dottore del sorriso, "poco dottore, molto sorriso". Un impegno che dura 30 anni quello del Blasco, che dal 1995 ‘è ancora qua, ‘eh già’ (citando il brano del rocker di Zocca uscito nel 2011) a supportare l’associazione Ansabbio e i bambini ricoverati al Rizzoli. La visita del Kom è parte della ‘star therapy’, ideata dal ‘dottor sorpresa’ Dario Cirrone, che ha come obiettivo quello di rendere migliore il ricovero ospedaliero dei più piccoli, regalando loro un incontro importante con le star della musica. "Da anni mi piace fare questa cosa, che porta ai bimbi un sorriso e li aiuta a pensare ad altro rispetto alla loro malattia – dice il Blasco –. È un piacere anche per me cambiare le giornate dei bambini, farli pensare a qualcos’altro durante il giorno. Non è una cosa grandiosa, ma se si può portare un pò di gioia è già qualcosa di straordinario". Vasco anche quest’anno ha attraversato quelle corsie portando con sé, e per tutti, i gadget da lui autografati, tra cui magliette, zaini e cappellini. L’artista è da tre decenni ambasciator fedele del progetto di Cirrone. "Per me Vasco è un modello che spero possa ispirare anche le nuove generazioni di artisti – racconta Cirrone –. Portare un sorriso nelle corsie degli ospedali è difficile, ma lo è ancora di più quando le corsie sono quelle dei reparti pediatrici di lungodegenza. Non è un salvavita, ma il sorriso di un bambino è la cosa più grande che ci possa essere perché un bambino è di tutti".

L’atrio dell’ospedale è pieno di fan, medici e amici del rocker. Molti vogliono salutare Vasco Rossi e lui ricambia con un sorriso o un saluto. Ad accogliere Vasco, oltre a Cirrone, è il direttore generale del Rizzoli Andrea Rossi, che dopo aver salutato la star a nome di tutto l’ospedale ha ‘scortato’ l’artista dagli ‘ansabbiotti’ nei reparti di oncologia e pediatria, dove ad attenderlo oltre i bambini ospedalizzati e le famiglie ci sono i direttori e le caposale dei reparti. Ad ogni bambino ricoverato Vasco ha donato zaini, t-shirt e cartoline personalizzati autografate, con l’augurio di buona guarigione e di una buona vita. "La ‘star therapy’ non vuole sostituirsi alla medicina tradizionale, ma agisce come un prezioso supporto psicologico, facendo in modo che un luogo di cura si trasformi, per un attimo, in un luogo di passaggio verso la guarigione", conclude Cirrone. Vasco è stato accolto per festeggiare il 30esimo anniversario di Ansabbio, che dal 1995 a oggi, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini ospedalizzati lungo degenti e alle loro famiglie, ha portato qui tante star, tra gli altri, Lucio Dalla, Biagio Antonacci e Nek.

Giovanni Di Caprio