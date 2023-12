Vecchia morosità, rubinetti a secco

Come in via Lombardi, anche i condomini al 32 e 34 di via Orfeo sono rimasti a secco due giorni. "Abbiamo sempre pagato le bollette – spiega un residente –, ma Hera, per una vecchia morosità di cui non sapevamo nulla, ci ha staccato l’acqua. Per riottenerla abbiamo pagato oltre 9mila euro di debiti altrui". Il residente, che ha allertato il Difensore Civico, spiega che il problema, come poi accertato dal loro amministratore, era nato perché "Hera continuava a inviare le raccomandate a un amministratore che non segue il condominio da 20 anni. Ora poi scopriamo che c’è un buco di ulteriori 10mila euro, per una perdita occulta. Ma chi ha fatto la lettura, constatando un divario tanto grande tra i nostri consumi e quelli del condominio, perché non ha informato prima Hera?". La società ha spiegato di essere stata costretta per legge, data la situazione di morosità, a interrompere il servizio, salvo ripristinarlo dopo il pagamento.