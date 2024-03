Vecchia Porrettana, cavalcavia chiuso 6 mesi

Incontro tecnico e sopralluogo nel cantiere della Nuova Porrettana ieri mattina a Casalecchio per il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, arrivato di buon’ora al campo base di uno dei cantieri più importanti di Anas in nord Italia per fare il punto dei lavori con tecnici e dirigenti. Ad illustrare lo stato di avanzamento delle opere il commissario Eutimio Mucilli e la responsabile area nuove opere Anas Emilia Romagna Anna Maria Nosari.

A poche decine di metri dal campo base a ridosso della rotonda Biagi si sta svolgendo una delle fasi più delicate dell’opera: ovvero la preparazione dell’innesto del nuovo tracciato sugli svincoli del nodo stradale. Coi percorsi paralleli di strada e ferrovia. Il primo di competenza Anas, il secondo di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Sulla parete del container lo sviluppo del disegno del progetto che si sviluppa complessivamente sulla distanza di poco più di quattro chilometri, divisi in due stralci, il primo, quello a nord, prevede un tratto in galleria con due corridoi paralleli già coperti ed ora in corso di svuotamento del terreno di risulta.

"Questa terra viene utilizzata nella realizzazione dei rilevati sia qui a valle del cavalcavia, sia poi per il tratto dello stralcio sud, che sarà tutto in rilevato", ha spiegato Anna Maria Nosari che ha confermato sostanzialmente i tempi già annunciati: il termine dello stralcio nord intorno alla metà del 2025 con l’apertura fino alla rotonda al Faianello con la reimmissione sulla vecchia Porrettana. Nel frattempo però saranno già iniziati i lavori (meno complicati) dello stralcio sud.

"Sono previsti due ponti mentre la bonifica bellica e la ricognizione ambientale è già iniziata e grazie alla collaborazione della Regione contiamo di concluderla nel giro di sei mesi. Mentre comunque è stato già affidato l’appalto integrato", ha detto l’ing. Mucilli. I disagi maggiori alla circolazione saranno rappresentati dalla interruzione del vecchio cavalcavia lungo la vecchia Porrettana, tra la rotonda Biagi e viale dei Martiri. Struttura comunale per la quale è in corso una co-progettazione ed un coordinamento dei lavori che potrebbero iniziare la prossima estate e durare circa sei mesi. "Vedo una buona collaborazione col territorio e questo è positivo -ha commentato il viceministro- Mi preoccupano i disagi che inevitabilmente ci saranno nelle fasi finali di un’opera strategica per tutta la vallata del Reno. Attesa da decenni e che a breve vedrà la luce, grazie al lavoro di Anas, del Ministero e delle maestranze".

Gabriele Mignardi