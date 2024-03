Vecchia Romagna, tour nei ristoranti

Vecchia Romagna, il brandy di Gruppo Montenegro, si prepara a lanciare un nuovo progetto dedicato all’alta ristorazione che coinvolgerà decine di ristoranti. Un itinerario che consentirà di apprezzare i distillati di Vecchia Romagna e la loro capacità di abbinarsi ai sapori dolci e salati proposti da chef rinomati. Ogni appuntamento vedrà, nel corso di cene, abbinamenti gastronomici d’autore accompagnati a degustazioni guidate di Riserva 18, un blend di distillati invecchiati 18 anni in botti di Rovere e affinato in botti che hanno ospitato vino Amarone della Valpolicella. "Nel mondo della ristorazione di qualità – spiega Daniele De Angelis, marketing manager core brands di Gruppo Montenegro – il pairing, ovvero l’abbinamento tra distillati e alta cucina, è un elemento consolidato, che esalta dunque l’esperienza di gusto creando dei momenti memorabili. Con questo progetto per la prima volta Vecchia Romagna guarda a questo segmento con l’obiettivo di fare conoscere e di valorizzare la gamma Riserve e la loro capacità di abbinarsi alle creazioni di chef rinomati". Prima tappa, la serata curata dallo chef Andrea Astolfi e dal bar manager Edoardo Scarsella a Casa Azzoguidi, ristorante bolognese.