Vede gli agenti e scappa in Mobike: aveva 47 dosi di cocaina

Quando il trentaduenne marocchino, in sella a una Mobike, ha visto la pattuglia delle Volanti che stava arrivando, ha subito cambiato strada. Una mossa che ha ovviamente insospettito i poliziotti, che hanno deciso di seguire lo straniero. È successo l’altro pomeriggio in zona San Donato e il trentaduenne ha tentato in ogni modo di seminare i poliziotti, imboccando strade contromano e finendo con la bici contro la catena di un parcheggio privato in via dell’Artigiano. L’uomo, malgrado escoriazioni e piccoli traumi riportati nella caduta, ha proseguito la sua fuga fino in via Ungarelli dove, stremato, è stato raggiunto dagli agenti.

Durante la fuga, lo straniero, carico di precedenti e irregolare, si era disfatto di una bustina, subito recuperata dai poliziotti: all’interno c’erano 47 palline di cocaina, per circa 18 grammi di peso. Sono scattate le manette per spaccio, con il trentaduenne che ieri è comparso in tribunale per la direttissima: l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stato disposto il divieto di dimora.

n. t.