Vede la polizia e scappa. Ha in tasca dell’hashish

La polizia ha accompagnato al Centro di rimpatrio di un tunisino di 20 anni. Sabato scorso, nel tardo pomeriggio, un equipaggio ha notato tra via Indipendenza e piazza XX Settembre due ragazzi in lite. Questi però, alla vista degli agenti, si erano dati alla fuga. Uno dei due è riuscito a scappare, l’altro è stato bloccato e identificato; privo di documenti, non ha motivato la sua presenza nei pressi della piazza. Molto agitato e per nulla collaborativo, è stato perquisito: con sé aveva circa 11 grammi di hashish e venti euro in contanti, presumibile provento di spaccio. Il ventenne è risultato poi avere numerosi precedenti di polizia, oltreché essere destinatario di un’ordine di esecuzione di carcerazione con decreto di sospensione dell’Autorità giudiziaria di Milano. Il ragazzo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato al Cpr di Gradisca di Isonzo per procedere all’espulsione dal territorio nazionale.