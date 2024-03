Vedere la città dall’alto

Per chi desidera guardare la città dall’alto l’associazione Succede solo a Bologna propone la cupola di San Luca e la Torre Prendiparte. La cupola sarà aperta oggi e lunedì dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18. Non serve prenotazione. È aperta a Pasquetta la Torre Prendiparte. I visitatori potranno salire, accompagnati in gruppo dallo staff di Succede solo a Bologna, i 12 piani che portano alla terrazza. L’accesso è su prenotazione con partenza ogni ora dalle 11. Info allo 051-2840436 o su info@succedesoloabologna.it.