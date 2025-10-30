Vedova ottantenne agli arresti domiciliari: "Ha ucciso il marito con i cocci di un vaso"

Quaranta colpi, al capo e al collo. Probabilmente inferti con dei cocci di vaso. Una condizione incompatibile, secondo gli inquirenti, con una caduta dalle scale conclusasi rovinosamente contro una carriola. Per questo motivo, a undici mesi dal ritrovamento di Roberto Berti, 81 anni, in un lago di sangue nel cortile della sua casa, ieri mattina i carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Vergato hanno arrestato, in esecuzione della misura cautelare dei domiciliari, la moglie del pensionato, Leda Stupazzoni, 81 primavere anche lei, con l’accusa di omicidio volontario.

La signora era stata indagata nell’immediatezza dei fatti: era stata lei a chiamare i soccorsi, raccontando di aver trovato il marito in fin di vita nel giardino della loro abitazione di via Bedosta, in località Razora a Castel d’Aiano. Era la mattina del 23 novembre scorso e la donna aveva detto ai sanitari e ai primi carabinieri arrivati nella località isolata dell’Appennino che il marito era caduto mentre saliva sul tetto per effettuare dei lavori. Una questione che era apparsa da subito anomala agli investigatori, visto che l’uomo, che era morto pochi minuti dopo l’arrivo del 118, era malato da tempo, non aveva un braccio e presentava una quantità di ferite tali da essere difficilmente compatibili con una caduta dall’alto. Tra l’altro, nel cortile, i militari della Sezione investigazioni scientifiche avevano repertato alcuni cocci di vaso intrisi di sangue, risultato poi appartenere sia alla signora che al marito.

Non solo. La pensionata aveva una vistosa ferita a una mano, compatibile con un taglio che si sarebbe procurata, è la tesi della Procura, accanendosi contro il marito e colpendolo con almeno quaranta fendenti. E nel bagno dell’abitazione sono stati trovati degli stivaletti, appartenenti alla stessa donna, sporchi di sangue. Nel cortile c’erano inoltre segni di trascinamento, che per i carabinieri potrebbero significare un tentativo della donna di spostare il corpo del marito, forse per nasconderlo. Ma quale motivo potrebbe avere spinto una signora di ottant’anni, senza una macchia nella vita, a commettere un delitto tanto brutale? Per gli inquirenti, coordinati dalla pm Beatrice Ronchi, la risposta sarebbe da cercare nella vita di relazione della coppia di anziani coniugi. Stando a quanto ricostruito in questi mesi di indagine Berti, ex driver nelle gare di trotto, sarebbe stato un uomo rude e dai modi bruschi, in particolare quando beveva. E chi conosce la coppia avrebbe raccontato di un passato di violenze tra le mura di quella casa isolata. "Mio padre ha fatto vivere a mia madre una vita da incubo, così come me e mio fratello. Non vedete oggi mia madre triste per quello che è successo perché credo si possa sentire come liberata", aveva raccontato agli inquirenti il figlio della coppia. Violenze che però non sono mai state denunciate dalla signora Stupazzoni, oggi difesa dagli avvocati Antonio Petroncini e Valentina Di Loreto.

Il corpo di Berti parla di un omicidio efferato. Forse quella mattina, all’esito dell’ennesima lite, la pensionata ha perso la ragione. Ma nessuno potrà dire con certezza cosa sia accaduto in quella mattina di novembre: non ci sono vicini che hanno visto qualcosa o sentito grida. E la signora è sempre rimasta nella sua posizione: ossia quella di un tragico incidente. Parlando con i carabinieri, all’epoca dei fatti, disse pure: "L’ho sopportato per tanti anni, perché l’avrei dovuto uccidere proprio adesso, che si era calmato un po’?".

Nicoletta Tempera