Vedrana ritrova il suo Carnevale

Torna dopo 8 anni lo storico Carnevale di Vedrana di Budrio. Nato alla fine degli anni ‘80, nell’ultimo decennio dello scorso millennio si è affermato, con migliaia di visitatori e manifesti realizzati dai più grandi vignettisti italiani. Il 22 marzo rivivrà questa tradizione per volontà dell’amministrazione con la collaborazione della Pro Loco di Budrio, l’aiuto della Parrocchia di Vedrana e della Consulta Territoriale di Vedrana. "Riprendere questa tradizione è molto importante, sia per il capoluogo che per la frazione di Vedrana – spiega la sindaca Debora Badiali –. Nel decennale della manifestazione, sul finire degli anni ‘90, il Carnevale di Vedrana richiamò addirittura 30mila visitatori".