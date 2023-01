Veglia in piazza per Mehdi E in Iran arrestano il fratello

Appena sotto il Gigante, in piazza del Nettuno, il volto di Mehdi Zare Ashkzari è immortalato in un’immagine adagiata sopra a un tappeto. A migliaia di chilometri di distanza, a Yazd in Iran, nello stesso momento la polizia del regime arresta il suo fratellino adolescente, Ehsan. Colpevole di essergli parente, di avere partecipato al suo funerale, di avere pianto sulla sua tomba: la foto, straziante, è stata pubblicata dal Carlino ieri. A dare la notizia dell’arresto uno degli amici più cari di Mehdi a Bologna. "È l’ennesimo sviluppo preoccupante. Avevamo avvisato sul rischio di ritorsioni ai parenti", riflette Riccardo Noury di Amnesty. Il diciassettenne è in auto con Mehdi in un video da lui creato in ricordo del fratello.

In piazza Nettuno, intanto, molti si sono riuniti a ricordare il trentunenne iraniano, ex studente Unibo morto in Iran dopo 20 giorni di coma seguiti al pestaggio in carcere, dove era finito per aver manifestato contro il governo. Sono disposte ceste di banane e mandarini in simbolo di lutto, da tradizione iraniana. A sette giorni dalla sua morte, iraniani e bolognesi sono scesi in piazza per manifestare "contro le azioni criminali del regime islamico in Iran".

"È importante ricordare Mehdi e tutti coloro che scendono in piazza, muoiono, vengono arrestati e dei quali magari non si sa nulla. Ragazzi, giovani, anziani" dice Roozbeh Sohrabianmehryazdi, l’amico a cui prima dell’arresto aveva inviato un video per mostrare i segni delle percosse subite durante una delle proteste. Sotto il Nettuno è quasi una veglia funebre a cielo aperto: "Siamo tutti fratelli – così il residente Eugenio Micele – è un dolore che coinvolge ognuno di noi". "Non si può trattare con Paesi di questo tipo – ritiene lo scrittore Alessandro Bergonzoni – la politica faccia un passo avanti". Presente Rita Monticelli, docente di Zaki all’Unibo e consigliera comunale, che auspica un impegno "politico" per la difesa dei diritti umani in Iran.

