Velox a Bologna, Forza Italia: “Gli incidenti non calano”

Bologna, 3 gennaio 2024 – “I velox non limitano gli incidenti, lo dimostrano i numeri". Il capogruppo di Forza Italia, Nicola Stanzani, rivela i numeri dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, dal 2012 a oggi, riferiti ai sinistri (con feriti) dei due velox di via Stalingrado e viale Enrico Panzacchi.

I numeri riferiti al primo apparecchio fotografano un record di feriti nel 2022, pari a 77, a fronte di 47 incidenti, sei in più rispetto al 2016 quando è stato installato l’occhio elettronico, e appena uno in meno del 2012, quando l’autovelox ancora non era stato installato.

Non hanno lo stesso andamento, invece, i dati del velox di via Panzacchi. Nel 2022 gli incidenti sono stati cinque con altrettanti feriti. Numeri in calo rispetto al 2016, quando è stato installato il vigile elettronico (erano 12 i sinistri e 22 i feriti). Ma se raffrontiamo, ad esempio, il 2012 (quando le ‘torrette’ non c’erano ancora) con il 2019, i sinistri sono rispettivamente nove e otto.

"Non si rilevano macroscopiche differenze tra il prima e il dopo l’installazione degli occhi elettronici, segno che – come ha più volte rilevato il presidente dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale Mauro Sorbi – con i velox la gente rallenta in prossimità dell’apparecchio, salvo poi accelerare", dice Stanzani.

Da qui, torna in auge la discussione sui prossimi velox in arrivo a primavera. Tema che già ha visto scontrarsi lo stesso Sorbi con la consigliera di Coalizione civica e delegata alla sicurezza stradale in Città metropolitana, Simona Larghetti, seguito alle affermazioni del primo che minimizzava l’utilità dei vigili elettronici, incentivando, invece, la presenza di agenti in carne e ossa come deterrente alla velocità.

I cinque nuovi velox (dieci apparecchi in tutto sulle due direzioni) verranno installati in viale Ilic Uljanov Lenin, viale Sergio Cavina, viale Carlo Berti Pichat, viale Palmiro Togliatti e viale Vittorio Sabena.

Strade pericolose – come ha fatto sapere il Comune – stando ai dati sull’incidentalità relativi al 2022 e ai primi mesi del 2023, visto che ci sono stati 100 incidenti in viale Togliatti (81 feriti, 1 morto); 17 in viale Cavina (14 feriti, 3 morti); 37 in viale Lenin (41 feriti), 20 sinistri in viale Berti Pichat (17 feriti) e 19 in viale Sabena (18 feriti).

Stanzani, però, non ci sta: "I numeri di questi dieci anni fanno vedere che queste macchine elettroniche non sono utili nel ridurre gli schianti. E servono solo a fare cassa".

Per il capogruppo di Forza Italia la dimostrazione arriva "dal bilancio preventivo di Palazzo d’Accursio approvato prima di Natale in cui si prevedono incassi di altri 10,5 milioni di euro dalle multe dei cinque velox aggiuntivi...". L’azzurro, insomma, boccia i nuovi vigili elettronici in arrivo, con un’unica eccezione: quello di viale Cavina.

"In questo caso occupa solo un piccolo tratto di strada, quindi forse può davvero ridurre gli incidenti, evitando il vizio di frenare in prossimità delle torretta con successiva accelerazione".