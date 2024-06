Brusca frenata per un velox: incidente tra moto a Monzuno, feriti tre amici

Monzuno (Bologna), 22 giugno 2024 - Pauroso incidente quello avvenuto verso le 15.45 nei pressi di Monzuno, sulla sp38 al chilometro 1, all’altezza della chiesetta.

Per cause ancora da chiarire, e che sono al vaglio dei carabinieri di Castiglione dei Pepoli, intervenuti con due pattuglie, tre moto si sarebbero scontrate tra loro in un tamponamento a catena.

Stando alle prime informazioni delle forze dell’ordine pare che i tre, tutti amici, stessero percorrendo la sp38 in direzione Monzuno paese.

Ad un certo punto il primo della fila si sarebbe accorto che a bordo della carreggiata c’era un velox. Il centauro avrebbe così inchiodato per rallentare e gli amici che seguivano in sella alle altre due moto non hanno potuto evitare l’impatto.

Sul posto sono subito intervenuti anche i vigili del fuoco delle stazioni di Monzuno e di Monghidoro con vari mezzi perché una delle moto, nell’impatto, ha carambolato in una piccola scarpata a bordo strada.

Con loro i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Uno dei motociclisti, infatti, è parso da subito il più grave ed è stato elitrasportato al Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Codici di media gravità, invece, per gli altri due centauri coinvolti.