Veltroni e il coraggio delle donne: "Iris scelse la sua indipendenza"

"Mentre stanno per entrare nella mia stanza io sorrido, metto la pistola alla tempia e muovo il dito sul grilletto. Lo faccio come lo so fare io, da partigiana e da donna". Lo scrive Walter Veltroni nel suo Iris, la libertà (Rizzoli). Racconta di quel 18 agosto 1944, quando Iris Versari si toglie la vita, sparandosi per consentire ai compagni di sfuggire ai nazifascisti che hanno assaltato il rifugio a Ca’ Cornio. Tra i compagni – poi catturati e uccisi –, c’è il coetaneo Silvio Corbari, 21 anni, con cui Iris ha una relazione. L’autore, ex vicepremier ed ex sindaco di Roma, presenta il volume domani alle 18 a Lizzano (sala riunioni del parco di via Roma 4), durante l’iniziativa Il coraggio delle donne, organizzata da Belpensare Eventi. L’appuntamento, inserito nelle celebrazioni per la commemorazione dell’81esimo anniversario dell’eccidio nazifascista di Ca’ Berna, avvenuto il 27 settembre 1944, è dedicato anche alla figura di Nada Parri, raccontata da Giorgio Van Straten ne La Ribelle (Laterza). La presentazione dei due volumi sarà introdotta da Elena Torri, ideatrice e presidente di Belpensare Eventi, ex sindaca di Lizzano, e condotta da Giacomo Marcacci.

Veltroni, si ricorda il momento in cui ha incontrato per la prima volta la figura di Iris?

"Ero in una libreria di Forlì, in attesa che iniziasse la presentazione di un mio romanzo. Mentre aspettavo, ho dato un’occhiata agli scaffali dedicati alle edizioni locali e ho trovato un volume piuttosto corposo, con in copertina la foto di una ragazza molto bella. Leggendo la descrizione sommaria della sua vita, ho deciso di acquistarlo. In treno ho iniziato a sfogliarlo e mi sono affezionato subito alla figura di Iris".

Cosa l’ha colpita?

"Figlia di contadini, in un’epoca fortemente patriarcale e maschilista, ha scelto fin da giovanissima di non accettare il ruolo sociale che le era stato assegnato".

In che modo parla alle giovani donne di oggi?

"Come un invito ad affermare la propria autonomia, identità, indipendenza. Iris ha rivendicato un ruolo attivo nella società e persino nella Resistenza, non accettando di restare ai margini solo perché donna".

Perché ha scelto di raccontarne la storia in prima persona?

"Volevo scrivere un romanzo, non un saggio. Cercavo una narrazione capace di emozionare e la forma più adatta mi è sembrata quella di un diario immaginario, scritto da Iris stessa, che partisse dalla sua infanzia e arrivasse alla fine della sua vita". Qual è, oggi, il rischio più grave per la memoria democratica italiana?

"Il rischio è la rimozione della memoria, far finta che tutto ciò che è accaduto non sia mai successo. Confondere il bene e il male, chi aveva ragione e chi torto. Pensare che sia stato solo un incidente della storia. Ma la libertà è sempre in pericolo e la tentazione di liquidarla è costante, anche se cambia forma".

Alla commemorazione a Ca’ Berna (domani alle 11) parteciperanno Paolo Piacenti, vicesindaco di Lizzano; Andrea Bernardini, rappresentante delle vittime di Ca’ Berna; Anna Cocchi, presidente provinciale Anpi, e la soprano Marta Vulpi. Veltroni terrà l’orazione ufficiale.