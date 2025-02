Veltroni: "Racconto la violenza e la speranza"

Un viaggio attraverso la storia, gli avvenimenti, la cultura e la musica degli anni Sessanta. Una contrapposizione tra eventi tragici e rivoluzionari e la convinzione e la speranza che tutto fosse possibile. Walter Veltroni arriva stasera e domani alle 21 al Teatro Celebrazioni di viaSaragozza con il suo spettacolo, di cui ha curato anche la regia: ’Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile’. Ad affiancarlo sul palco ci sarà Gabriele Rossi, giovane e talentuoso pianista molto conosciuto sui social.

Veltroni, in che modo affronta gli Anni ‘60?

"Nello spettacolo emerge tutta la complessità di quel decennio: un periodo segnato da terrorismo e morti inspiegabili e violente, come quelle di Luigi Tenco, Robert e John Kennedy, Che Guevara e Martin Luther King e molti altri, ma anche un tempo di speranza e sogni. Dopo le macerie della guerra, la cultura rifioriva ovunque: nel cinema, nella musica, nella politica. Era un’epoca carica di energia, e la racconto attraverso fotografie, filmati, oggetti e musica, dai Beatles a Pasolini ad Alberto Sordi. Il tutto narrato sotto la lente dell’emozione".

Secondo lei si è avverato tutto ciò che sembrava possibile?

"In termini di diritti, sono stati fatti enormi passi avanti. Negli Anni ‘60 esisteva ancora il delitto d’onore, non c’era il divorzio, le donne non avevano piena libertà di scelta sulla maternità, il servizio militare era obbligatorio per 18 mesi. Abbiamo conquistato tantissimo grazie alla cultura di quegli anni, un decennio che ha trasformato speranze in realtà e gettato le basi per il futuro".

C’era qualcosa negli Anni ‘60 che oggi non abbiamo più? "C’era più passione civile, più speranza e più allegria. Non è uno spettacolo nostalgico però, credo che in generale si viva meglio oggi".

Questo spettacolo è la prima parte di un progetto più ampio...

"Sì, in futuro racconterò con lo stesso format anche gli altri decenni fino all’attentato alle Torri Gemelle, che per me segna la fine del Novecento".

È accompagnato dal pianoforte di Gabriele Rossi. Perché questa scelta?

"L’ho scoperto su Instagram: è un giovanissimo pianista talentuoso, e volevo sul palco qualcuno che non avesse vissuto quegli anni, per cui questo viaggio fosse una scoperta. E lo sarà anche per il pubblico. Il mio obiettivo è emozionare, e nelle dieci date fatte finora ho visto le persone divertirsi, commuoversi e cantare. Questo per me è il risultato più bello".

A proposito di giovani, oggi alle 16 farà un incontro aperto al Liceo Copernico con il professor Montanaro sul rapporto tra giovani e politica. Quale sarà il messaggio che porterà agli studenti?

"Oggi c’è meno esperienza comunitaria e più solitudine. I cellulari hanno preso un posto eccessivo nelle nostre vite, sostituendo lo scambio di conoscenza e l’esperienza condivisa. Anche l’interesse per la politica è calato: ci stiamo trasformando in ‘followers’, termine che in italiano significa ‘seguaci’, ossia acritici. Con i ragazzi parlerò dell’importanza dell’impegno civile e del senso della nostra esistenza. Sono momenti preziosi per me, ho sempre lavorato molto con i giovani e il mio consiglio per loro è di sentirsi protagonisti del proprio tempo, non semplici spettatori".