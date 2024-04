Vem Sistemi per gli allevamenti: "Così monitoriamo i polli con l’AI"

di Sofia Nardi

FORLÌ

Telecamere (e non solo) sempre puntate sulla vita dei polli. Non si tratta di un documentario naturalistico, bensì di ‘beFarm’, il progetto dell’azienda forlivese Vem Sistemi, specializzata in tecnologie e telecomunicazioni, ma oggi sempre più orientata verso intelligenza artificiale, big data e cloud. Il progetto, in sintesi, prevede l’installazione particolari occhi meccanici all’interno degli allevamenti in modo da potenziare il benessere animale, avvantaggiare l’allevatore e tutelare il consumatore.

Davide Stefanelli, presidente e amministratore delegato di Vem Sistemi, come funziona in concreto ‘beFarm’?

"In sostanza mira alla digitalizzazione degli allevamenti di polli tramite alcuni sensori che tengono traccia delle variabili principali".

Quali?

"Sono moltissime. Ad esempio sono in grado di monitorare la temperatura ambientale e la ventilazione e di studiare la migliore quantità di acqua e mangime in modo da massimizzare la crescita dell’animale. Ci sono anche implicazioni legate alle malattie".

I sensori possono fare delle diagnosi?

"Certamente, e anche di prevenire molte patologie".

Come fanno?

"Porto un caso concreto: una delle principali cause di zoppia nel pollo sono le lettiere con un grado di acidità troppo elevato. I sensori possono valutare questi parametri e correggerli. Non solo, infatti studiando il rapporto tra acqua e cibo consumati possono valutare lo stato di salute del pollo abbattendo così l’utilizzo di antibiotici".

Questi sensori utilizzano l’intelligenza artificiale?

"Non proprio: più che altro conferiscono tutti questi parametri a un sistema di big data che li rende utili anche in un’ottica statistica, per fare valutazioni più generali su quali siano le migliori condizioni per il benessere dei polli. A utilizzare massicciamente l’intelligenza artificiale è, invece, un altro aspetto legato a ‘beFarm’".

A quale aspetto si riferisce?

"Utilizziamo telecamere notturne che possono stimare il peso del pollo con un margine di errore inferiore al 3%, in modo che ogni mattina l’allevatore possa essere in grado di monitorare la crescita dell’allevamento".

Questo stesso sistema di misurazione potrebbe essere utilizzato anche per altri animali?

"Noi abbiamo lavorato all’algoritmo per oltre due anni insieme al team interdisciplinare di MyDev, società che abbiamo acquisito nel 2015, avvalendoci anche della collaborazione di Unibo e l’abbiamo tarato esclusivamente sulla genetica del pollo, anzi: sulla genetica di uno specifico tipo di pollo, il più utilizzato negli allevamenti. Certamente si potrebbe rieducare l’algoritmo per adattarlo ad altri tipi di genetica, ma non è un’operazione scontata".

Come si educa un algoritmo?

"In modo molto umano: si fanno delle prove e per sapere se gli esperimenti vanno a buon fine non resta che trovare riscontro dalla pesatura manuale di ogni singolo pollo. L’intelligenza artificiale non funziona solo con formule matematiche, infatti non può fare a meno di aspetti estremamente concreti".

Quanti allevamenti attualmente utilizzano ‘beFarm’?

"Da due anni è sul mercato ed è utilizzato da cinque o sei aziende in Italia. La Romagna e le Marche rappresentano un terreno molto fertile perché sono tra le regioni più forti nella produzione di polli in Europa".

Il settore dell’allevamento è particolarmente antico. C’è un futuro per l’intelligenza artificiale anche in questi campi professionali?

"Mi rendo conto che spesso quando si pensa all’intelligenza artificiale si visualizzano robot e braccia meccaniche, invece può avere ottime applicazioni anche in settori molto maturi che possono trarre grande benefici aprendosi anche all’automazione".