Vende coca vicino alla scuola e lancia pietre agli agenti: preso

Come ‘base operativa’ aveva scelto via di Saliceto, piazzandosi proprio nei pressi della scuola elementare. Qui, un tunisino di 28 anni aveva avviato la sua fiorente attività di spaccio, con i clienti che lo raggiungevano in auto per acquistare le dosi di coca. Un’attività che è stata stroncata dai poliziotti della IV sezione della Squadra mobile che l’altra mattina hanno arrestato, non senza fatica, il pusher.

Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione finalizzato alla repressione dei reati predatori in Bolognina, hanno notato il ventottenne che veniva avvicinato da diverse auto. Lui, da un buco presente all’interno degli orti di fianco alla scuola primaria, consegnava la coca ai clienti. I poliziotti hanno quindi deciso di intervenire e fermare il pusher: due agenti si sono posizionati nei pressi del cancello principale, mentre un terzo operatore nel giardino della scuola.

Visto che in quel momento erano presenti circa 150 alunni tra i 6 e i 10 anni, i poliziotti hanno subito contattato una delle insegnanti perché facesse rientrare i bambini in classe, così da poter agire in sicurezza. Infatti lo spacciatore, alla vista degli agenti, è subito scappato, colpendo anche due poliziotti facendoli cadere, per poi lanciare pietre contro di loro al fine di rallentarli. Il tunisino, oltrepassata la recinzione della scuola, dove intanto i bambini non c’erano più, si è nascosto tra i cespugli di via di Saliceto, dove si è disfatto di alcuni involucri di cocaina, per 5 grammi, e un contenitore. Il pusher è stato fermato in via Giuriolo: irregolare sul territorio, l’uomo è stato arrestato per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e accompagnato alla Dozza.