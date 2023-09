Vendemmia, pesa il maltempo "Ma la qualità è di alto livello"

È un inizio di vendemmia in salita - ma non del tutto - per le aziende agricole in provincia di Rimini. Secondo un’indagine di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, la produzione sarebbe in calo del 30-40% a causa degli effetti del maltempo e delle malattie fungine. Nonostante questo, le viti che si sono salvate hanno prodotto grappoli di grande qualità. "La situazione è in divenire, ma le prime indicazioni sono chiare: la qualità c’è, mentre purtroppo la produzione è crollata di oltre un terzo rispetto allo scorso anno" commenta il presidente Carlo Carli.