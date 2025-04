Vendeva farmaci illegali contro l’impotenza agli anziani: denunciato

Medicina (Bologna), 4 aprile 2025 - Vendeva farmaci contro la disfunzione erettile agli anziani della zona, agganciandoli fuori dai negozi. L'uomo, sulla settantina, è stato però fermato dai carabinieri ed è stato denunciato per esercizio abusivo di una professione e commercio o somministrazione di medicinali guasti.

La denuncia è scaturita durante un controllo dei militari dell'Arma a seguito di una segnalazione. I carabinieri hanno così accertato che l'uomo si aggirava davanti agli esercizi pubblici, per vendere dei medicinali a una clientela ristretta di anziani.

I militari lo hanno intercettato davanti a un bar e il settantenne, trovato in possesso di un sacchetto di tela contenente i farmaci (pillole e confezioni di gel), desinati al trattamento della disfunzione erettile, ha ammesso di vendere quei medicinali agli anziani del posto per guadagnare una cifra adeguata a sopravvivere, non riuscendoci con la pensione minima.

A seguito di ulteriori approfondimenti e chiarito che quei farmaci non erano stati autorizzati alla vendita in Italia, come previsto dalle normative di settore, i carabinieri hanno sequestrato i medicinali insieme ad altri prodotti che il settantenne conservava in casa.

L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo di una professione e commercio o somministrazione di medicinali guasti.