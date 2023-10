Vendeva profumi contraffatti, denunciato

Oltre 40 grammi di cannabis e 140 profumi contraffatti sequestrati e una denuncia per la vendita dei prodotti falsi e per detenzione a fini di spaccio. Questo il bilancio dell’operazione della Guardia di finanza di Bologna nata da un controllo sulla regolare emissione degli scontrini in un esercizio commerciale nel territorio di Marzabotto.

All’interno del negozio, spiegano le Fiamme gialle, i finanzieri "hanno notato alcune confezioni di profumi di note marche vendute a prezzi ampiamente concorrenziali". Dagli approfondimenti è emerso che si trattava di prodotti contraffatti, motivo per cui, al termine della perquisizione, sono state sequestrate 140 confezioni di profumi. Inoltre, visto che era stata trovata anche "un’ampolla usata per l’inalazione di sostanze stupefacenti, è stato richiesto l’ausilio di un’unità cinofila, e grazie al fiuto del cane Jery sono stati rinvenuti, all’interno del locale, oltre 40 grammi di cannabis".

Il titolare del negozio è stato quindi denunciato alla Procura per la commercializzazione di prodotti contraffatti e per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.