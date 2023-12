Vendevano Picasso e Degas falsi. Operazione Paloma, due condanne

Due assoluzioni e due condanne. È quanto deciso dal presidente del collegio Pierluigi Di Bari per Bruno Verde, Roberto Bonifazio, Giovanni Cusmà Piccione e Salvatore Piccolo. I quattro erano finiti nel mirino dell’operazione ‘Paloma’ del Nucleo Tutela patrimonio culturale dei carabinieri nel 2019, coordinata dal pubblico ministero Antonello Gustapane, per una presunta ricettazione di oltre trenta quadri di artisti famosi, tra cui Picasso, Morandi, Fontana e Degas. Le opere d’arte "palesemente false" venivano spacciate come autentiche a galleristi e compratori e vendute per centinaia di migliaia di euro. Insieme ai quattro era imputato anche Angelo Ruggieri, settantenne tarantino, che aveva scelto però il patteggiamento.

A fine 2020, la giudice Francesca Zavaglia lo aveva condannato a un anno e otto mesi. Per gli altri, che avevano scelto il rito ordinario, è arrivata ieri la sentenza. I giudici hanno condannato a cinque anni e nove mesi Bruno Verde, sessantanovenne di Aversa ma domiciliato a San Lazzaro: per lui, che rispondeva anche di riciclaggio e induzione alla falsità ideologica, è arrivata l’assoluzione per alcune imputazioni. Un anno e dieci mesi con pena sospesa, invece, per Roberto Bonifazio. Assolti Giovanni Cusmà Piccione e Salvatore Piccolo, rispettivamente difesi dagli avvocati Robert Venturi e Antonio Piccolo, accusati di contraffazione di opere d’arte per aver cercato di vendere, in concorso con gli altri, un falso quadro di Picasso, nello specifico El Pintor. "Sono molto soddisfatto – le parole di Venturi – dell’esito del processo. Siamo sempre stati convinti che il dibattimento avrebbe fatto emergere l’estraneità del mio assistito rispetto ai fatti contestati. Così è stato, al punto che lo stesso pm nell’istruttoria ne ha chiesto l’assoluzione". Le indagini dei carabinieri erano partite da un controllo di fine 2017 in una galleria d’arte di Rimini. Spulciando tra licenze e registri, i militari dell’Arma si erano imbattuti nel nome di Bruno Verde, noto ai database per numerosi precedenti in materia di falsificazione di opere d’arte. In quell’occasione, fu proprio il proprietario della galleria a raccontare ai carabinieri di aver seguito, per conto di Verde, alcune pratiche per il rilascio dell’attestato di libera circolazione di due dipinti di Picasso, successivamente dichiarati falsi.

