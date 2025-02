Vendita di pacchi smarriti al Gran Reno: tre ore in fila per l’acquisto a sorpresa

Bologna, 4 febbraio 2025 – Dopo la tappa di Roma, in cui oltre 10.000 visitatori hanno acquistato 10,5 tonnellate di pacchi smarriti in meno di una settimana, è sbarcata oggi al centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio la vendita alla cieca di pacchi smarriti organizzata dalla start-up francese King Colis, e il successo è stato immediato: già dalla mattina, una coda lunghissima di quasi 300 metri si è formata davanti al Carrefour, dove è allestito il pop-up store, proseguendo fino al negozio Zara. Oltre 250 persone in fila, con un’attesa di più di tre ore, per tentare la fortuna in un acquisto al buio.

Come funziona la rivendita dei pacchi non reclamati

La formula è semplice ma accattivante: i clienti hanno dieci minuti per scegliere tra le 10 tonnellate di pacchi smarriti provenienti da tutta Europa, senza sapere cosa contengano. Il prezzo varia in base al peso e alla tipologia: 1,99 euro ogni 100 grammi per i pacchi standard e 2,79 euro ogni 100 grammi per i pacchi Amazon. Tra i possibili articoli si trovano prodotti high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, cosmetici, gadget, videogiochi e giocattoli. Ma il rischio di incappare in oggetti di poco valore è sempre dietro l’angolo.

In tanti al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio Reno per acquistare a sorpresa i pacchi Amazon smarriti

L’evento allo Shopville Gran Reno

L’evento, che al Gran Reno proseguirà fino a domenica 9 febbraio, ha attirato curiosi da tutta la provincia, tra chi spera nel colpo di fortuna e chi vuole semplicemente provare l’esperienza. Vincenzo De Rosa, di Bologna, ha acquistato 3 kg di pacchi Amazon e 1,8 kg di pacchi standard spendendo 135 euro: "Ho appena aperto un pacco ed era una tenda... mi è andata male! Ma il bello è proprio questo: spero di trovare qualcosa di interessante negli altri pacchi. Se non mi piacerà, rivenderò tutto online".

Isabella Montosi, di Sala Bolognese, e sua madre Lorenza Cervi, hanno speso rispettivamente 55 e 90 euro. "Io ho trovato una macchinina telecomandata e un wc portatile per bambini – racconta Isabella – li regalerò a mio nipote". Non tutti però sono soddisfatti. Romina e Omar, dopo aver speso 30 euro, mostrano il loro bottino: "Abbiamo trovato un levacalli, due portachiavi e un portagioie in legno. Non lo rifaremo e non lo consigliamo", commentano ridendo. C’è anche chi ha voluto condividere l’esperienza con la famiglia. Giovanni Martini, da Lugo di Romagna, pensionato, ha acquistato circa 2 kg di pacchi per 40 euro: "Li aprirò insieme ai miei figli e nipoti, sarà divertente". Annamaria, bolognese residente a Cattolica, ha speso 194 euro per 5 kg di pacchi Amazon e quasi 2 kg di pacchi standard: "Mia sorella e mio cognato mi hanno convinta a venire. Li apriremo tutti insieme a casa".

Cos’è King Colis

A raccontare come è nata King Colis è il co-fondatore Denis Killian, presente all’evento: "L’idea è nata due anni fa, durante il lockdown. Ho due figlie e per intrattenerle ordinavo giochi online, ma con i ritardi delle consegne dovuti alla pandemia ho scoperto che moltissimi pacchi smarriti venivano distrutti. Un enorme spreco per l’ambiente e non solo. Così, insieme al mio amico d’infanzia Alexis Faure, abbiamo deciso di riacquistare questi pacchi e rivenderli a prezzi vantaggiosi attraverso eventi temporanei e il nostro e-commerce". La start-up, partita con un piccolo team, ha già registrato numeri importanti e feedback positivi, in particolare in Italia.