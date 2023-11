Venditori per un giorno: sempre sold out il Mercato delle pulci

Tutti pazzi per i mercatini, è il caso di dirlo. E non si parla di pubblico, ma di venditori. L’ultimo caso interessante è certamente quello del Mercato delle pulci in piazza Lucio Dalla, Bolognina, che torna, per la sua terza puntata, domani. Sotto la tettoia Nervi le postazioni sono andate a ruba e gli organizzatori hanno collezionato 224 espositori, davvero un record per un’iniziativa nata dal basso e accessibile a tutti, che però mette alla prova i privati cittadini, come venditori per un giorno.

Basta infatti avere qualcosa da vendere, organizzarlo, portarsi il tavolo, una sedia, magari uno stand e il gioco è fatto. Non resta che liberare la mansarda o la cantina, a seconda, e proporre gli oggetti: dall’altra parte ci sarà qualcuno che intercetterà quello che il venditore non ha più voglia di conservare. Vestiti, giocattoli, oggetti per la casa, libri, dischi, mobili, gadget, al Mercatino che volutamente sceglie ’delle pulci’, ovvero il titolo più comune e diffuso degli eventi di questo genere, per sottolinearne la non pretenziosità, si trova di tutto e si fanno anche ottimi affari. Quando qualcosa stanca o non va più bene, se non si ha voglia di rimanere sotterrati sotto un mondo di ’cose’, si cerca solo qualcuno cui passarlo, in vendita certo, ma anche a buon prezzo. Il riuso, del resto, è uno dei riti diventati più comuni in questi ultimi anni, complice l’economia che non perdona.

"Che tu sia un espositore pronto a raccontare la tua storia attraverso i tuoi oggetti usati, o un rispettoso visitatore curioso di trovare un affare per la tua casa o il tuo armadio – lanciano il messaggio gli ideatori e organizzatori Davide Vergoni e Ambra Alberi, figli di due ambulanti della Piazzola –il Mercato delle pulci vuole essere un luogo di incontro tra i cittadini, che attraverso una vendita di oggetti usati interagiscono e si conoscono. Per molti sarà una rassegna visiva della memoria cittadina, per tutti, ci auguriamo, un piacevole evento".

La tettoia più famosa di Bologna si anima con gli stand ogni prima domenica del mese e il prossimo appuntamento è già in calendario per il 3 dicembre, naturalmente con un mood natalizio. Ma come si fa a partecipare? Tutte le informazioni sono online all’indirizzo mercatodellepulcibologna.it e ogni settimana successiva al mercato si aprono le prenotazioni per il mese seguente tramite il servizio di prevendita di MailTicket. Gli interessati possono selezionare una piazzola dalla mappa dell’evento disponibile sul link, pagare l’iscrizione e seguire il regolamento. Poi armarsi di sedia e tavolo.

Benedetta Cucci