Venduta all’asta l’ex biblioteca Pavese

Addio vecchia biblioteca. Il Comune di Casalecchio ha appena concluso la procedura di asta pubblica che ha portato alla vendita della prima sede della biblioteca Pavese, quella di via Cavour, inaugurata nel 1975 e fra le prime aperte su iniziativa del Consorzio provinciale per la pubblica lettura. Per tanti anni (è del 2004 il trasferimento nell’attuale sede, quella denominata Casa della conoscenza) unico e pionieristico centro di attività culturale e promozione della lettura nella cittadina sul Reno. La dismissione nei fatti era iniziata subito dopo, con l’esperienza di uno spazio di esposizioni temporanee denominato ‘Il Punto’, mai decollato e presto abbandonato.

Per alcuni anni si ipotizzò l’acquisizione all’adiacente complesso del liceo scientifico da Vinci. Poi il silenzio, l’abbandono e quindi il degrado. Da qui la decisione del Comune di avviare la procedura di asta pubblica che si è chiusa pochi giorni fa con l’acquisto da parte della società 4 Freddiez srl con un’offerta di 335mila euro. Il destino di questo edificio a due piani, caratterizzato dentro e fuori da un continuo cambio di livelli, e dalla presenza di un piccolo auditorium, non si conosce. Secondo le norme di piano regolatore, spiegano dal Comune, potrebbe essere anche oggetto di demolizione e ricostruzione, con la possibilità di ampliamento dei volumi di circa il 20% che vige per tutto l’edificato esistente nel centro abitato. Così, scontata la nostalgia di chi, in quegli spazi, ha trascorso tante ore dentro e fuori la sala studio sempre strapiena, i residenti della zona confidano che si possa chiudere anche una stagione di degrado, con bivacchi, qualche effrazione, erbacce e rifiuti, murales e recentemente anche una colonia di ratti che aveva preso stabile dimora nel giardinetto. Tanto che nelle settimane scorse il Comune ha dovuto incaricare una ditta specializzata che ha eseguito un intervento di derattizzazione.

"Visto il degrado che si osserva ormai in tutti gli spazi pubblici di Casalecchio non c’è proprio da stupirsi se qui girano ratti grandi come gatti", commenta la consigliera di opposizione Erika Seta. L’assessore ai lavori pubblici Paolo Nanni spiega che i proventi dell’asta verranno destinati ad interventi di riqualificazione della città, insieme ai 120 mila euro spesi dalla Icma srl per aggiudicarsi il terreno comunale di via Guido Rossa andato all’asta con l’ex biblioteca.

Gabriele Mignardi