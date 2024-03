Vendute le Officine Rizzoli: "Storia gloriosa, nuovo inizio"

Il gruppo reggiano Progettiamo autonomia ha comprato le Officine Ortopediche Rizzoli acquisendole da AB Medica Holding Spa, che le aveva a sua volta rilevate nel 2015 tramite asta fallimentare. L’azienda bolognese, con sede principale a Budrio, ha fatto per decenni la storia dell’ortopedia: nate nel 1896, le Officine arrivarono a contare centinaia di dipendenti in tutta Italia. Nel 1996 vennero privatizzate, poi vennero rinominate Rizzoli Ortopedia. Negli anni Dieci la crisi culminò nel fallimento del 2013. Oggi a passare sotto Progettiamo autonomia – una realtà da 350 dipendenti e undici aziende – sono i trenta dipendenti rimasti (nel 2015 erano 120) con le cinque location aziendali e la sede di Budrio, dove sono impiegati 14 lavoratori.

Sindacati parzialmente soddisfatti. "Bene l’acquisizione – commentano dalla Fiom Cgil – ma a Budrio c’è un importante polo protesico che andrebbe valorizzato e salvaguardato da una grande strategia pubblica". Un timore a cui risponde a stretto giro l’acquirente. "Portare via Officine ortopediche Rizzoli da Budrio significherebbe snaturarla. Faremo il possibile per rimanere nell’attuale stabilimento, poi ci sarà un tempo per valutare la sostenibilità economica. Il nostro obiettivo è dare maggior chiarezza commerciale sulle Officine Rizzoli e affrontare un piano di rilancio. Stiamo già facendo investimenti nell’ambito della protesica e della tutorizzazione e stiamo lavorando per riportarle al loro ambito originario", dicono Paolo Barbieri, ceo di Progettiamo autonomia, e Lorenzo Pullega, della direzione commerciale. "Non è un’operazione speculativa", assicurano Barbieri e Pullega, ricordando che quasi tutti i dipendenti sono passati sotto il gruppo reggiano.

Certo le incognite non mancano: "Il settore è in sofferenza, veniamo pagati tardi e con prezzi di vent’anni fa: molte aziende stanno chiudendo. La redditività in questo settore si sta prosciugando. Questo è uno dei motivi delle difficoltà delle Rizzoli", sottolinea Barbieri. Il gruppo punta sulle economie di scala: "Siamo l’ultimo pezzo d’Italia in questo settore. Le altre sono multinazionali. Non veniamo dalla finanza, per noi questo è un lavoro. Puntiamo a creare una filiera più efficiente". A questo si aggiunge un nome unico nel panorama italiano: "Nella testa della gente Rizzoli vuol dire ortopedia. I contenuti ci sono, a partire da quelli tecnologici: questa può tornare l’azienda di riferimento in ambito ortopedico".

C’è anche un aspetto affettivo nell’operazione: "Io sono un ex dipendente Rizzoli - racconta Pullega - E in azienda diversi vengono dalle Officine

Rizzoli, abbiamo provocato un ricongiungimento". Per chi guida il gruppo è un traguardo: "Rizzoli per noi è stata un sogno: quando abbiamo iniziato era un colosso, il punto di riferimento. Ora creiamo un polo dell’ortopedia in Emilia-Romagna con valenza nazionale e fuori dall’Italia, dove abbiamo diverse filiali e vogliamo continuare a espanderci".

Marco Principini