Venerdì vigili del fuoco in sciopero

"La Fp-Cgil conta sulla totale adesione dei vigili del fuoco di Vergato allo sciopero di quattro ore del 17 novembre, contro l’eliminazione della classificazione di distaccamento disagiato della sede, che porterebbe a una modifica dell’orario di lavoro e a un continuo turnover tra il personale". Così Alessandro Monari, coordinatore regionale Fp-Cgil Vvf: "Aderiremo allo sciopero nazionale sulla manovra di governo, perché non ci sono nuove assunzioni, garanzie sul rinnovo contrattuale o sull’incremento di personale. Manifesteremo poi per il tema sedi disagiate". Infatti "sono stati modificati i criteri che le classificano. In regione erano 4, con Vergato. Eliminandola, i problemi per il personale potrebbero riflettersi sui cittadini. Per quattro ore saranno garantiti solo interventi di massima urgenza. Saremo anche in piazza Maggiore".