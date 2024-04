"Vengo, ma datemi un ruolo ’’vero’’"

Roberto Boninsegna celebra il suo Mantova appena promosso in serie B dove torna dopo 14 anni: "Quello che ha fatto ha dell’incredibile - spiega ’‘Bonimba’’, tifoso mantovano ed ex allenatore e direttore tecnico dei virgiliani. "Era retrocesso, è stato ripescato e vince il campionato. Nel calcio è difficile che accadano imprese simili". L’80enne ex attaccante di Inter, Juve e Nazionale si è anche detto disposto ad assumere un ruolo nel club: "Mi hanno offerto la presidenza onoraria ma ho rifiutato, perchè mi piacerebbe avere un ruolo concreto e pratico, e non vorrei essere considerato come solo come una figura ‘’istituzionale’’".