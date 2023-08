"Veniva in ufficio tutte le mattine"

Numana era, da sempre, la meta delle vacanze estive di Bruno Filetti. "Anche quest’anno papà e mamma ‘Misa’, Maria Luisa, dal primo agosto si erano trasferiti là", ricorda Valerio, uno dei figli. L’ex presidente dell’Ascom non aveva problemi fisici "e non c’era mai stato alcun segnale che potesse fare temere quello che è successo", commenta Valerio. Dopo avere lasciato gli incarichi istituzionali ricoperti per circa vent’anni, dal 2013 Filetti era tornarto a dedicarsi all’azienda di famiglia. "Passava in ufficio tutte le mattine, aveva riagganciato i contatti con alcuni suoi clienti storici, e il giovedì veniva in Borsa merci".