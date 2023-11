"Vent’anni di tradizione"

"Il patrimonio della cucina del nostro territorio è straordinaria, e noi abbiamo cercato in questi anni di valorizzare la tradizione andando davvero nei luoghi della tradizione, ma anche aprendo le braccia a chi aveva qualcosa di nuovo da proporre". In questa frase Andrea Stanzani riassume i vent’anni abbondanti di storia che la Delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Accademia Italiana della Cucina ha festeggiato sabato scorso nell’accogliente cornice dell’Istituto Alberghiero ‘Bartolomeo Scappi’ (nella foto). A far da cornice alle candeline, un convegno sul tema ‘Paesaggi, vigneti e cantine’ che ha visto al centro della scena sei cantine, "altro inestimabile patrimonio del territorio", ha detto Stanzani.

Non poteva scegliere modo migliore, la delegazione castellana, per alzare i calici a un traguardo impensabile ventun’anni fa quando dalla direzione centrale di Milano arrivò l’espressa richiesta di formare due nuove delegazioni ad est di Bologna, "una fu quella di Milano Marittima, l’altra quella di Castel San Pietro".