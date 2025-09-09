Ventenne accoltellato nel parco. Rissa con un gruppo di ragazzini

Un’aggressione grave, ma ancora apparentemente senza spiegazione quella avvenuta, nella tarda serata di sabato, a Pieve di Cento. Protagonisti di questo episodio un ragazzo di poco più che vent’anni e un gruppo di minorenni, tutti residenti tra Pieve e i paesi limitrofi. Ma torniamo ai fatti. Pieve per tutta la giornata era stata animata da tantissime persone per la Festa dei Giovani. A tarda serata le folle avevano iniziato a disperdersi per le vie del paese. Verso le 2, però, al parco ’L’isola che non c’è’, a poca distanza dal centro del paese, si è scatenato il caos. Tutto sarebbe partito da un alterco nato tra il 20enne e un ragazzino minorenne. I due, pare per futili motivi, avrebbero iniziato a discutere. I toni si sono fatti sempre più accesi e, in pochi minuti, la situazione si è scaldata tanto da arrivare alle minacce. In quel frangente, secondo quanto si apprende e secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, il minorenne si sarebbe allontanato per un pò di tempo per, poi, riapparire. Al seguito, però, questa volta aveva un nutrito gruppetto di amici che, pare, gli abbiano dato manforte nell’alterco iniziato poco prima con il ragazzo più grande. Sempre nello stesso parco. Dopo un’altra animata discussione pare che qualcuno, nel gruppo dei minorenni, abbia tirato fuori dalla tasca un’arma da taglio per, poi, avventarsi contro il ventenne che è rimasto ferito. Per fortuna solo in modo superficiale. Le urla e il trambusto sono stati tali che alcuni passanti, e anche alcuni residenti, si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno avvisato i carabinieri. I militari della locale stazione e quelli della compagnia di San Giovanni in Persiceto sono prontamente arrivati sul posto, scongiurando che accadesse il peggio. Il ragazzo maggiorenne è stato preso in carico dai sanitari del 118 che lo hanno medicato. I carabinieri sono, poi, riusciti a identificare gran parte dei presenti. Tutti i ragazzi sono stati sentiti, compreso il ventenne che era in carico ai sanitari con l’obiettivo di chiarire esattamente la dinamica di quanto avvenuto. Le indagini, attualmente in corso, sono in mano ai carabinieri della stazione di Pieve: saranno loro a dover chiarire quale dei due ragazzi abbia scatenato la discussione, quale siano i motivi, ma soprattutto chi abbia tirato fuori l’arma e chi abbia ferito il ragazzo più grande. Non è escluso, al momento, che i due ragazzi si fossero dati appuntamento e che poi il minorenne sia andato a chiamare i ‘rinforzi’ o che alcuni amici lo abbiano raggiunto per fargli da spalla.

Zoe Pederzini