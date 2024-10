’Venti anni di cura e cultura’: compleanno in mostra

Taglio del nastro oggi alle 12, nella sede dell’Assemblea Legislativa, in via Aldo Moro per la mostra ’Casa dei Risvegli Luca De Nigris: vent’anni tra cura e cultura’ curata da Giulia Ferraresi. In mostra gli scatti di quindici fotografi che hanno voluto testimoniare la al lavoro compiuto in tutti questi anni: Gin Angri, Giovanni Bortolani, Nicola Casamassima, Claudio Cricca, Cristina Ferri, Valter Finestrelli, Gabriele Fiolo, Gabriele Guerra, Giovanni Mazzanti, Marco Caselli Nirmal, Michele Nucci, Gianni Schicchi, Paolo Righi, Riccardo Rodolfi, Gino Rosa. Tra le tante foto anche un disegno, ’L’albero dei venti’ di Alessandro Bergonzoni (nella foto) testimonial da sempre della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. "Abbiamo chiamato a raccolta – spiega Fulvio De Nigris – i fotografi che in questi anni sono venuti a contatto con il nostro lavoro per la ricerca sul coma e che hanno testimoniato il percorso fatto. Proprio per questo la mostra parte dall’inaugurazione della Casa dei Risvegli del 7 ottobre 2004 fino a ripercorrere gli spettacoli che i nostri ragazzi hanno portato in giro per l’Europa". Nel catologo anche un testo di Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl.