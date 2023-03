Venti di burrasca sull’Appennino

Si alzano venti, anche molto forti, oggi sull’Appennino. Protezione civile e Arpae hanno lanciato infatti un’allerta arancione per la montagna e gialla per la fascia collinare della regione. Sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Kmh) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sull’intero crinale appenninico e di burrasca moderata (62-74 Kmh) sulla fascia collinare. Non si escludono venti forti sud-occidentali anche sulla pianura. In provincia di Bologna l’allerta arancione tocca i comuni di Castel D’Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro.