Venti gatti salvati e portati all’oasi felina: "Ci servono aiuti"

Venti gatti, che vivevano in condizioni non idonee, sono stati sequestrati a Pianoro e consegnati alle cure dell’Oasi Felina che, per loro, lancia una raccolta fondi. A renderlo noto è il gestore della struttura sulla Fondovalle Savena, Antonio Dercenno: "Sono arrivati da noi i mici che sono stati liberati da un’operazione congiunta di Asl, carabinieri e Guardie Zoofile. I gatti erano tenuti in una grave situazione da una ‘un’accumulatrice seriale’. I gatti non sono sterilizzati e non sono vaccinati, hanno vissuto in promiscuità e diverse gatte sembrano gravide. Nessuno di loro ha mai fatto test e non sappiamo se hanno malattie infettive. Il recupero è stato difficoltoso ed è stato reso possibile solo grazie alla presenza di numerose forze intervenute. Alla fine la persona ha accettato di consegnare i gatti che ora sono tutti al sicuro in oasi. L’impegno per noi, anche economico, sarà grande - conclude. Invitiamo chi ha perso gatti a contattarci e venirci a trovare e se volete contribuire vi chiediamo di fare una donazione sul nostro sito".