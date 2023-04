Venti milioni per la sanità di vicinato

Non solo casa. Il Comune di Bologna investe anche 20 milioni di euro su un "piano per la salute di prossimità", portando cioè nei quartieri e più vicino alle persone servizi di sostegno alle famiglie, ai caregiver e infermieri di comunità. A spiegarlo è il sindaco Matteo Lepore, ieri mattina nel corso del convegno sull’abitare organizzato all’Opificio Golinelli. Il progetto rientra nel ‘Patto per la grande Bologna che non vuole lasciare indietro nessuno’, spiega il sindaco, che riguarda appunto la casa, l’urbanistica e la salute. "Oggi presentiamo anche un piano per la salute – dice Lepore – dove investiremo 20 milioni di euro di fondi europei nostri. Un piano molto importante perché, oltre al diritto alla casa, nei quartieri dobbiamo affermare anche un diritto alla salute nella prossimità".

Quindi, ci tiene ancora a sottolineare il sindaco, "in una fase in cui il sistema sanitario nazionale viene definanziato, e sappiamo quanto anche in Emilia-Romagna sia difficile garantire i servizi pubblici, noi vogliamo mettere risorse per portare infermieri di comunità, sostegno ai caregiver, sostegno alle famiglie con disabili e alla natalità proprio nei quartieri".

Si tratta di una misura che "non va in supplenza – rimarca l’assessore a Sanità e Welfare di Palazzo D’Accursio Luca Rizzo Nervo– ma si affianca ad altri inverventi" a favore della medicina territoriale. Secondo Lepore, è un progetto "che può essere considerato il manifesto di una città che non si arrende e sta al fianco delle persone che hanno bisogno".