Venti nuovi impianti per produrre biometano

In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli la Cgbi (Confederazione generale bieticoltori italiani) comincia la costruzione di venti nuovi impianti che produrranno, a regime, 50 milioni di metri cubi l’anno di biometano ottenuto esclusivamente da effluenti zootecnici, sottoprodotti agricoli e agroalimentari. Ad annunciarlo è stato il presidente della Cgbi Gabriele Lanfredi, che ieri al borgo di Rivalta (Piacenza) ha aperto i lavori della kermesse annuale che riunisce le associazioni bieticole aderenti alla Cgbi. "Lo scopo è favorire lo sviluppo di un sistema produttivo più sostenibile, riducendo l’emissione in atmosfera di 150.000 tonnellate di CO2 l’anno, integrando il reddito degli agricoltori e allevatori coinvolti nel progetto Agri.Bio.Metano, ossia più di 250 aziende agricole che forniranno la biomassa necessaria per l’alimentazione degli impianti in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli: matrici di origine animale e vegetale da trasformare in energia pulita", ha spiegato Lanfredi. Alla kermesse sono intervenuti, tra i vari, il presidente del Cib Piero Gattoni, quello di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, quella di Granlatte Simona Caselli.