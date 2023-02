Venti postazioni per la ricarica di veicoli elettrici entro il 2023 a Casalecchio dove il Comune ha appena diffuso un bando per la manifestazione di interesse per cercare uno o più operatori interessati all’installazione e alla gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio. Obiettivo dichiarato è quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l’ambiente e la vivibilità degli spazi pubblici, implementando la mobilità sostenibile attraverso la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica diffusa e capillare. Il comune ha individuato 20 postazioni dislocate fra il centro e la periferia, con concessione di suolo a titolo gratuito, su cui potranno essere installate altrettante colonnine in grado di ricaricare contemporaneamente due veicoli elettrici (potenza totale erogata di 44 Kw).