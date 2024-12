Ventinove anni senza Mariele ’Cantanatale’ e messa con Zuppi

Per il 29esimo anniversario della scomparsa di Mariele Ventre, la Fondazione che le è dedicata organizza due eventi.

Oggi, alle 16, sarà dedicato alla celebre maestra dello Zecchino d’Oro, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, il ’Cantanatale, da Betlemme a Greccio’. L’evento si terrà nel Santuario Basilica di Sant’Antonio di Padova, situato in via Jacopo della Lana, 2. La narrazione in musica, ideata dal padre Berardo Rossi, cofondatore dell’Antoniano, sarà fatta dal giornalista e attore Giorgio Comaschi. La sua lettura sarà accompagnata da musiche e canti della tradizione natalizia eseguiti dall’armonicista William Tedeschi.

Invece domani, alle 18.30, l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi presiederà la Santa Messa che si celebrerà sempre nel Santuario Basilica di Sant’Antonio di Padova. I canti saranno eseguiti dal Coro ’Le Verdi Note’ dell’Antoniano, diretto da Fabiola Ricci.